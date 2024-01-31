Дівчина Кріштіану Роналду яскраво відзначила своє 30-річчя на Мальдівах.

Напередодні кохана іменитого нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес відсвяткувала своє 30-річчя.

У своїх соціальних мережах дівчина показала, який подарунок на честь ювілею зробив для неї португальський футболіст.

Кріштіану Роналду замовив у бренду Jacob Co дизайнерську версію годинника G-Shock з рожевим ремінцем і окантовкою циферблата дорогоцінними каменями.

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Точна ціна даної моделі годинника невідома, проте за оцінками різних експертів, подарунок обійшовся форварду "Аль-Насра" не менше, ніж в 100 тисяч доларів.

Відзначимо, що своє 30-річчя Джорджина Родрігес відзначила з дітьми на Мальдівах. Кріштіану Роналду привітав свою кохану по відеозв'язку. Крім дорогих годинників, футболіст також організував для своєї дівчини величезний букет троянд.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду і Джорджина Рождрігес перебувають у відносинах з 2016 року. При цьому, пара досі не одружена.

У Роналду і Джорджини є двоє спільних дітей. 12 листопада 2017 року Джорджина народила дочку, яку назвали Алана Мартіна, а 18 квітня 2022 року народилася дочка Белла Емеральда.

Додамо, що в поточному сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Аль-Наср" 18 матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії, забив 20 голів і віддав 9 гольових передач.

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