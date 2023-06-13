Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес перебувають у тривалих стосунках, але досі не розписані.

Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду і його дівчина Джорджина Родрігес підписали дошлюбну угоду.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, контракт був підписаний після першої вагітності Джорджини.

Згідно з даними джерела, в договорі прописані основи спільного майбутнього пари, а також захищаються активи титулованого футболіста.

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При цьому, якщо пара прийме рішення розлучитися, що Джорджина Родрігес отримає їх сімейний будинок в Іспанії. Крім того, іспанська модель довічно буде отримувати виплати в розмірі 100 тисяч євро.

Варто відзначити що Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес перебувають у відносинах з 2016 року. При цьому вони досі не розписані.

У пари є двоє спільних дітей. 12 листопада 2017 року Джорджина народила дочку, яку назвали Алана Мартіна, а 18 квітня 2022 року народилася дочка Белла Емеральда.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду минулої зими перебрався в саудівський футбольний клуб "Аль-Наср". Португалець підписав контракт на два сезони із зарплатою 200 мільйонів євро на рік.

У нинішньому сезоні 38-річний нападник зіграв 16 матчів і забив 14 голів.

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