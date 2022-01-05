"Дженоа" оголосив про оренду центрального захисника "Брайтона" Лео Естігора. 22-річний норвежець виступатиме за генуезців до кінця червня цього року.
Про це офіційно повідомила прес-служба "грифонів".
Естігор починав кар'єру у себе на батьківщині в "Мольде". До "Брайтону" Лео перейшов у 2018-му році. "Чайки" віддавали його в оренду німецькому "Санкт-Паулі" та англійським "Ковентрі" і "Сток Сіті".
В поточному сезоні Естігор забив 1 гол в 16 матчах за "Сток Сіті". Лео викликався до збірної Норвегії, але не дебютував. Transfermarkt оцінює захисника в 3 мільйони євро.
Нагадаємо, що "Дженоа" оформив третього січня трансфер швейцарського захисника.
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"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У семи матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 2 очки.
- "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану"(0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0) і "Аталантою" (0:0).
- "Дженоа" займає 18-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.