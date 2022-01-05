Захисник "Брайтона" Лео Естігор переїхав до Серії А.

"Дженоа" оголосив про оренду центрального захисника "Брайтона" Лео Естігора. 22-річний норвежець виступатиме за генуезців до кінця червня цього року.

Про це офіційно повідомила прес-служба "грифонів".

Естігор починав кар'єру у себе на батьківщині в "Мольде". До "Брайтону" Лео перейшов у 2018-му році. "Чайки" віддавали його в оренду німецькому "Санкт-Паулі" та англійським "Ковентрі" і "Сток Сіті".

В поточному сезоні Естігор забив 1 гол в 16 матчах за "Сток Сіті". Лео викликався до збірної Норвегії, але не дебютував. Transfermarkt оцінює захисника в 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що "Дженоа" оформив третього січня трансфер швейцарського захисника.

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