"Мілан" піднявся на перше місце в турнірній таблиці Серії А.

У суботу, 7 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру італійської Серії А, в якому "Дженоа" приймав "Мілан".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Луїджі Ферраріс" і завершилася перемогою "россонері" з рахунком 1:0.

Все найцікавіше в цьому вогняному поєдинку сталося в самій кінцівці гри. На 87-й хвилині Крістіан Пулішич забив після передачі Юнуса Муси і вивів "Мілан" вперед.

Відео дня

На 90+9-й хвилині зустрічі воротар "Мілана" грубо сфолив проти гравця "Дженоа" за межами штрафного майданчика, за що отримав пряму червону картку.

У "россонері" замін більше не було і у ворота став французький нападник Олів'є Жиру. Варто відзначити, що він гідно виконав свою місію. Однак у "Дженоа" був шанс зрівняти рахунок - після навісу зі штрафного м'яч рикошетом від Фікайо Томорі ледь не влетів у сітку воріт. Врятувала "Мілан" перекладина.

На 90+13-й хвилині голкіпер "Дженоа" Хосеп Мартінес підключився на кутовий і намагався в підкаті зірвати контратаку "россонері", за що суддя показав йому жовту картку, яка стала для нього другою. Тренер "Дженоа" провів заміну і випустив другого воротаря команди Ніколу Леалі.

За кілька секунд до фінального свистка у "Дженоа" був ще один момент, щоб вирвати нічию в цій зустрічі, проте Олів'є Жиру майстерно зіграв на позиції голкіпера. Він кинувся в ноги нападнику господарів поля, який був на ударній позиції, вибив м'яч і з другої спроби зафіксував його. Саме завдяки героїчній грі Жиру "россонері" зуміли утримати переможний результат.

"Дженоа" - "Мілан" - 0:1

Гол: Пулішич, 87

"Дженоа": Мартінес, Сабеллі (Екубан, 68), де Вінтер, Бані, Дрегушин, Васкес, Хапс, Малиновський (Кутлу, 68), Торсбю, Френдруп, Гудмундссон

"Мілан": Меньян, Флоренці (Калабрія, 66), Томорі, Тіав, Ернандес, Адлі (Жиру, 66), Рейндерс, Муса, Чуквуезе (Пулішич, 46), Окафор (Рафаел Леау, 46), Йович (Бартезагі, 90)

Попередження: Джилардіно (10), Ернандес (21), Флоренці (22), Муса (47), Адлі (62), де Вінтер (69), Мартінес (86)

Вилучення: Меньян, 90+9, Мартінес, 90+13

Огляд матчу:

Відзначимо, хавбек "Дженоа" Руслан Малиновський провів на полі 68 хвилин, не відзначившись результативними діями. Статистичний портал WhoScored поставив українцю за цю гру 6,4 бала.

Після восьми турів "Дженоа" займає 15-е місце в турнірній таблиці Серії А з 8 очками в активі. "Мілан" набрав 21 очко і піднявся на перше місце.

У наступному турі чемпіонату Італії "Мілан" зіграє проти "Ювентуса", а "Дженоа" зустрінеться з "Аталантою".

Вас також можуть зацікавити новини: