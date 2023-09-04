Руслан Малиновський отримав найгіршу оцінку серед усіх гравців основи "Дженоа".

У неділю, 3 вересня, відбувся поєдинок третього туру італійської Серії А між "Торіно" і "Дженоа".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" в Турині і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Єдиний гол, який і вирішив результат зустрічі, був забитий на 90+4-й хвилині. Відзначився півзахисник "Торіно" Неманья Радоніч.

Відео дня

"Торіно" - "Дженоа" 1:0

Гол: Радоніч 90+4

Огляд матчу:

Відзначимо, що другу гру за "Дженоа" провів український півзахисник Руслан Малиновський. Він вийшов в основному складі команди, отримав жовту картку на 21-й хвилині і був замінений на 58-й хвилині.

Статистичний портал WhoScored поставив українцю за цю зустріч 6,0 бала. Це найгірша оцінка серед усіх гравців "Дженоа", які вийшли в стартовому складі.

За три зіграних тури "Дженоа" набрав три очки і займає 14-е місце в турнірній таблиці Серії А. "Торіно" з 4 балами йде на 11-му рядку.

У наступному турі чемпіонату Італії "Дженоа" зустрінеться з "Наполі", а "Торіно" зіграє проти "Салернітани".

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