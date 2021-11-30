Тренер Андрій Шевченко зіграє проти клубу, в якому він прославив своє ім'я на весь світ.

У середу, 1 грудня, в рамках 15-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграє проти "Мілана". Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї.

Дженоа - Мілан: де дивитися матч

Побачити поєдинок серії а, в якому команда Шевченка зіграє проти колишнього клубу українця, можна буде в прямій трансляції на відеосервісі MEGOGO.

Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український фахівець підписав контракт з "грифонами" до літа 2024 року.

"Дженоа" перед матчем 15-го туру з 10 заробленими очками йде на 18-й позиції в турнірній таблиці Серії А. "Мілан" займає 2-е місце з 32 балами в активі.

"Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграв два матчі. У дебютній грі українського фахівця "грифони" програли на своєму полі "Ромі" Жозе Моуріньо. У другому поєдинку підопічні Шевченка зіграли внічию в гостьовому матчі проти "Удінезе".

"Мілан" в 14-му турі чемпіонату Італії несподівано програв "Сассуоло" на своєму полі з рахунком 1:3.

Автор: Володимир Медяник