Команда Андрія Шевченка готується дати бій Мілану / фото ФК Дженоа
У середу, 1 грудня, в рамках 15-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграє проти "Мілана". Гра пройде на стадіоні "Луїджі Ферраріс" в Генуї.
Дженоа - Мілан: де дивитися матч
Побачити поєдинок серії а, в якому команда Шевченка зіграє проти колишнього клубу українця, можна буде в прямій трансляції на відеосервісі MEGOGO.
Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український фахівець підписав контракт з "грифонами" до літа 2024 року.
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- "Дженоа" перед матчем 15-го туру з 10 заробленими очками йде на 18-й позиції в турнірній таблиці Серії А. "Мілан" займає 2-е місце з 32 балами в активі.
- "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зіграв два матчі. У дебютній грі українського фахівця "грифони" програли на своєму полі "Ромі" Жозе Моуріньо. У другому поєдинку підопічні Шевченка зіграли внічию в гостьовому матчі проти "Удінезе".
- "Мілан" в 14-му турі чемпіонату Італії несподівано програв "Сассуоло" на своєму полі з рахунком 1:3.