"Мілан" виграв три стартові матчі в новому сезоні чемпіонату Італії.

У п'ятницю, 1 вересня, відбувся поєдинок третього туру італійської Серії А, в якому "Рома" приймала "Мілан".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" в Римі і завершилася перемогою "россонері" з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі був відкритий на 9-й хвилині - французький нападник "Мілана" Олів'є Жиру реалізував пенальті.

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На 48-й хвилині зустрічі перевагу гостей подвоїв Рафаел Леау - португальський нападник якимось неймовірним чином зміг скластися після подачі з флангу і пробити в падінні через себе. Гол вийшов досить дивним, але в той же час дуже красивим.

"Ромі" вдалося забити гол престижу вже в компенсований час до другого тайму.

"Рома" - "Мілан" - 1:2

Голи: Спінаццола, 90+3 - Жиру, 9 (пен.), Леау, 48

"Ром": Патрісіу, Манчіні (Пагано, 79), Смоллінг, Льоренте, Челік (Спінаццола, 70), Крістанте, Паредес (Бове, 70), Ауар (Пеллегріні, 31), Залевський, Ель-Шаараві (Лукаку, 70), Белотті

"Мілан": Меньян, Калабрія, Тіау, Томорі, Ернандес, Лофтус-Чік (Калулу, 65), Круніч, Рейндерс, Пулішич (Чуквуезе, 76), Жиру (Побега, 70), Леау (Окафор, 76)

Попередження: Паредес - Томорі, Лофтус-Чік, Окафор

Вилучення: Томорі (друга жовта)

Огляд матчу:

Після трьох турів в активі "Мілана" 9 набраних очок. "Россонері" йдуть на першому місці в турнірній таблиці Серії А. "Рома" набрала одне очко і займає 18-й рядок.

У наступному турі чемпіонату Італії "Рома" зустрінеться з "Емполі", а "Мілан" поміряється силами з "Інтером".

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