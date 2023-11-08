"Манчестер Сіті" достроково вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 7 листопада, відбувся поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Манчестер Сіті" приймав швейцарський "Янг Бойз".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася розгромною перемогою команди Пепа Гвардіоли.

"Городяни" відкрили рахунок на 23-й хвилині завдяки голу Ерлінга Холанда, який реалізував пенальті. У компенсований до першого тайму час "Ман Сіті" подвоїв перевагу в рахунку - гол з передачі Джека Гріліша забив Філ Фоден. На початку другого тайму норвезький нападник Ерлінг Холанд оформив дубль, встановивши фінальний рахунок на табло.

Відео дня

"Манчестер Сіті" - "Янг Бойз" - 3:0

Голи: Холанд, 23, пен, 51, Фоден, 45+1

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер (Філіпс, 61), Стоунз (Аке, 46), Діаш, Гвардіол, Льюїс, Ковачич (Доку, 80), Фоден, Нуньєш, Гріліш, Холанд (Бобб, 61)

"Янг Бойз": Рачоппі, Янко (Блум, 65), Аменда, Камара, Беніто, Гарсія (Перссон, 78), Ніассе, Лаупер, Угрініч (Малес, 88), Еліа (Ганвула, 78), Іттен (Чайва, 65)

Попередження: Беніто (15), Лаупер (19), Аменда (77)

Вилучення: Лаупер (53)

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи "РБ Лейпциг" виграв у сербського клубу "Црвена Звєзда".

"Црвена Звєзда" - "РБ Лейпциг" - 1: 2

Голи: Хенрікс 81 (аг) - Сімонс 8, Опенда 77

"Црвена Звєзда": Глазер, Лучіч (Міятовіч 78), Родіч, Драговіч, Джига, Міяіловіч (Нєдєльковіч 46), Іваніч (Олайінка 69), Хван Ін Бом, Канга, Букарі, Крассо (Ндіає 46)

"РБ Лейпциг": Бласвіх, Раум, Люкеба, Сімакан, Хенрікс, Форсберг (Баумгартнер 70), Айдара (Зайвальд 83), Шлагер (Кампль 84), Сімонс (Карвалью 75), Шешко (Клостерманн 70), Опенда

Попередження: Міяіловіч 6, Крассо 28, Іваніч 52, Лучіч 73 - Сімакан 49, Люкеба 56, Хенрікс 59

Огляд матчу:

"Манчестер Сіті" виграв 4 з 4 матчів в рамках групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА і достроково вийшов в 1/8 фіналу турніру. На другому місці в групі йде "РБ Лейпциг", який набрав 9 очок. "Црвени Звезди" і "Янг Бойз" по одному набраному балу.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє проти "Лейпцига", а "Црвена Звєзда" зустрінеться з "Янг Бойз".

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