Крістен Пазік також похвалила Англію за їхню чудову гру.

Друга половинка керманича збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік прокоментувала фіаско "жовто-синіх" у поєдинку проти команди Англії в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.

Крістен зробила відповідний допис в Instagram.

"Цей вечір був для мене важким. Я навіть не могла дивитися гру, настільки нервувала. Проживання в Англії та мій паспорт Великої Британії робили це ще важчим. Але я дуже пишаюся тим, що молода українська команда показала. Спасибі всім за підтримку протягом усього шляху. Йдемо до наступної мети. Мої вітання Англії", - надрукувала текст Пазік.

Нагадаємо, що перед матчем зі Швецією дружина Шевченка разом з синами вирушила до Глазго та палко підтримувала на трибунах збірну України. Пазік є громадянкою США, але також є підданою Королівства Великобританії.

Україна - Англія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії, яка пройшла Чехію. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід до 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Артем Будрін