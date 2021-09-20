Марлос зізнався, що йому самому також "дуже подобається" в Україні.

Бразильський футболіст з українським паспортом Марлос розповів про те, що його сім'я в майбутньому хоче залишитися в Україні.

Про це Марлос розповів YouTube-каналу "Шахтаря":

"Україна - це велика частина мого життя. Я не кажу це просто заради красивих слів - мені дійсно дуже подобається країна, дуже подобаються люди. Син, дочка і дружина обожнюють Україну. Вони не хочуть їхати, хочуть жити тут. Що я можу сказати? Мені подобається, я люблю".

Також Марлос сказав, що його син краще за нього говорить російською:

"Мій син краще за мене говорить. Коли камери, у мене реакція, я не можу розмовляти".

Відзначимо, що Марлос і його дружина Ана Паула виховують сина Бернардо і дочку Анну Софію.

Марлос: кар'єра в Україні

Марлос виступає в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов у "Шахтар".

За "гірників" футболіст провів 272 матчі, в яких забив 72 голи.

28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косово.

Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.

Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Автор: Антон Дудар