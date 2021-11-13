Анна Зубкова не змогла б бути з чоловіком, який мало заробляє.

Дружина футболіста "Ференцвароша" і збірної України Олександра Зубкова Анна розповіла, скільки, на її думку, повинен заробляти її чоловік.

Про це вона сказала в програмі "КраСавіна".

"Я б не змогла бути з чоловіком, який не заробляє або заробляє занадто мало. А що?", - сказала Зубкова.

"Яка зарплата чоловіка нормальна для мене? Від 10 000 євро", - додала дружина футболіста.

Вона також сказала, що на себе в місяць витрачає 3 тисячі євро: "Я собі нічого не купую з дорогих речей, мені чоловік дарує".

При цьому Зубкова сказала, що замислюється про те, щоб почати заробляти самій:

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"Раніше я вважала, що є чоловік, який забезпечує тобі фінансову безпеку і цього достатньо. Але останній рік я думаю про те, що просто бути мамою для мене недостатньо. Я хочу заробляти гроші та реалізуватися в цьому житті. Я дуже хочу займатися одягом, але для цього потрібно бути в Києві".

Олександр Зубков: кар'єра

25-річний Зубков є вихованцем "Шахтаря". В Україні він на правах оренди виступав за "Маріуполь", а за "Шахтар" провів всього 22 матчі.

У 2019 році Зубков перейшов в "Ференцварош" - спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з угорським клубом.

З "Ференцварошем" Зубков двічі став чемпіоном Угорщини та зіграв у Лізі чемпіонів. Всього на його рахунку 18 голів у 93 матчах за клуб.

Автор: Антон Дудар