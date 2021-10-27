Олександр Зубков забив свої перші голи за "Ференцварош" в поточному сезоні.

Півзахисник збірної України Олександр Зубков оформив дубль за "Ференцварош" у матчі 1/16 фіналу Кубка Угорщини.

Команда українця на цій стадії в гостях грала проти представника одного з нижчих дивізіонів "Текеля" і здобула розгромну перемогу з рахунком 7:0.

Зубков відзначився дублем ще в першому таймі. Спершу українець завдав точного удару після помилки воротаря, який відбив м'яч прямо на нього, а потім закрутив м'яч під дальню штангу.

Для українського футболіста це перші голи за "Ференцварош" в поточному сезоні.

Нагадаємо, що Зубков отримав виклик до збірної України на матчі в листопаді.

↑ Олександр Зубков відзначився дублем у Кубку Угорщини pic.twitter.com/3C747D1mUP - Футбол 24 (@football24tv) October 27, 2021

↑ Олександр Зубков відзначився дублем у Кубку Угорщини-красивий гол українця pic.twitter.com/Es23iQoFhW - Футбол 24 (@football24tv) October 27, 2021

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Олександр Зубков: кар'єра

25-річний Зубков є вихованцем "Шахтаря". В Україні він на правах оренди виступав за "Маріуполь", а за "Шахтар" провів всього 22 матчі.

У 2019 році Зубков перейшов в "Ференцварош" - спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з угорським клубом.

З "Ференцварошем" Зубков двічі став чемпіоном Угорщини та зіграв у Лізі чемпіонів. Всього на його рахунку 16 голів у 90 матчах за клуб.

За збірну України Зубков провів 16 ігор, забивши 1 гол.

Автор: Антон Дудар