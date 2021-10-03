Команда Карло Анчелотті поступилася "Еспаньйолу".

Мадридський "Реал" у восьмому турі чемпіонату Іспанії з футболу на виїзді програв "Еспаньйолу".

"Вершкові" двічі пропустили за першу годину гри, а відповісти змогли лише точним ударом Каріма Бензема.

Для "Реала" це друга поразка поспіль після сенсації в матчі Ліги чемпіонів проти "Шерифа". У чемпіонаті Іспанії мадридці не можуть виграти у двох турах поспіль - раніше вони зіграли внічию з "Вільярреалом".

"Еспаньол" - "Реал" - 2:1

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Голи: Де Томас, 17, Відаль, 60 - Бензема, 71

"Еспаньол": Дієго Лопес, Хіль (Дидак Віла, 81), Кабрера, Гомес, Педроса, Відаль (Меламед, 64), Дардер (Давид Лопес, 82), Баре, Мелендо (Морланес, 58), де Томас, Ембарба (Ву Лей, 65)

"Реал": Куртуа, Васкес, Начо, Мілітао, Алаба, Модріч (Йович, 61), Кроос (Каземіро, 61), Вальверде, Камавінга (Родріго, 46), Бензема, Вінісіус Жуніор (Азар, 72)

Відео голів

Чемпіонат Іспанії: положення команд

Після восьми турів "Реал" лідирує в чемпіонаті, набравши 17 очок. Така ж кількість очок у мадридського "Атлетіко".

У топ-четвірку також входять "Реал Сосьєдад" (17 очок) і "Севілья" (14 очок після шести ігор).

"Еспаньол" набрав 9 очок і йде 13-м.

Автор: Антон Дудар