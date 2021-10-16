Жозе Моурінью і Конор Макгрегор зустрілися в Римі.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью в Римі зустрівся з екс-чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Макгрегором.

Як повідомляє sports.sky.it, Макгрегор прилетів до Італії, щоб похрестити свого сина у Ватикані. 15 жовтня ірландець зустрівся з Моурінью за вечерею.

Моурінью подарував Макгрегору футболку "Роми" з №10, а також спробував на смак віскі, який виробляє ірландець - Proper No. Twelve.

"Моя повага цьому чоловікові, він легенда" - підписав Макгрегор спільне фото в Instagram.

Моурінью на своїй сторінці написав:

"Так, це він! Великий Конор Макгрегор в Римі. Так, було приємно зустрітися з ним, поговорити й подарувати йому найкрасивішу футболку в місті - "Роми". Він зробив диво, неможливо сказати "ні" Конору - мені довелося спробувати віскі Proper No. Twelve. Легенда".

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Автор: Антон Дудар