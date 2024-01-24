Гравець збірної України може отримати це звання вдруге поспіль.

Нападник іспанської "Жирони" та національної збірної України з футболу Артем Довбик номінований на звання кращого гравця січня в Ла Лізі. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Разом з українцем на нагороду також претендують Дані Карвахаль ("Реал" Мадрид), Ферран Торрес ("Барселона"), Іско ("Бетіс") і Кіріан Родрігес ("Лас-Пальмас").

Довбик вже втретє поспіль номінований на отримання цієї нагороди. Якщо він виграє нагороду в січні, то вона стане для нього другою поспіль.

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У цьому сезоні Ла Ліги український легіонер провів 20 матчів, відзначившись 14 забитими м'ячами і 5 гольовими передачами. Зокрема, він забив 3 голи і віддав 1 асист в 3 матчах, що відбулися в січні.

Кращим матчем для Довбика в цьому місяці стала гра "Жирони" проти "Севільї", де він і зробив хет-трик. Четвертий гол у цьому матчі забив інший український легіонер" Жирони " Олександр Циганков, а сама гра завершилася з рахунком 5:1 на користь каталонської команди.

На даний момент" Жирона " лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 52 очки в 21 матчі. Однак у "Реала" (51 очко) проведено на одну гру менше - 20. Мадридська команда є лідером турнірної таблиці за втраченими очками. У свою чергу, у "Барселони" 44 очки в 20-ти проведених матчах.

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