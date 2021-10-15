Фернандо зробив дубль у ворота "Зорі".

22-річний бразильський форвард "Шахтаря" Фернандо прокоментував розгромну перемогу над "Зорею" в 11-му турі УПЛ.

В першому таймі молодий нападник оформив дубль. Після першого взяття воріт Фернандо вибіг за поле, підійшов до фотографа та взяв у нього чудернацькі окуляри й почав позувати на камеру.

"Так, я домовлявся з фотографом заздалегідь. Тепер завжди буду так святкувати голи, але іноді забуваю про це. Цього разу згадали - і все вийшло", - пояснив Фернандо для телеканалів "Футбол 1,2,3".

Відео голу та оригінального святкування.

Фернандо був визнаний найкращим гравцем матчу.

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Автор: Артем Будрін