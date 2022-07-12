Головний тренер "Тоттенхема" активно займається фізичною формою своїх футболістів.

Іменитий італійський фахівець Антоніо Конте проводить перший передсезонний збір в якості головного тренера англійського "Тоттенхема". З перших днів 52-річний тренер серйозно зайнявся фізичною формою своїх футболістів.

У неділю, 10 липня, "Тоттенхем" прибув до Південної Кореї і вже в перші 24 години провів три тренувальних сесії.

Перший раз футболісти "шпор" випробували газон стадіону "Seoul World Cup" відразу після прильоту в місцевий аеропорт. Потім тренерський штаб Конте провів легке заняття з футболістами в понеділок вранці. Найцікавіше гравців лондонського клубу чекало в понеділок увечері на відкритому тренуванні, яке відвідали 6000 фанів і представники англійських ЗМІ.

Після розминки і деякої роботи з м'ячем, гравці розділилися на дві команди і виконували різні ігрові вправи: гра з одними воротами, на вузькому полі, в два торкання, і так далі.

Потім команда приступила до спринт-тренувань під керівництвом фітнес тренера Джан П'єро Ветроне, який отримав прізвисько "морпіх" за свої жорсткі методи.

Тренування проходило при тридцятиградусній спеці та підвищеній вологості. Для Харрі Кейна і Сон Хин Міна, які повернулися в команду пізніше через матчі збірних, це були перші повноцінні тренування.

Важкі навантаження і особливі погодні умови першими вдарили по Кейну. Форвард впав на поле під час тренування, його нудило і тільки після консультацій з медичним штабом і короткої перепочинку з холодним рушником на шиї, Кейн повернувся в загальну групу.

Вимушено припиняли вправи також Сон Хин Мін, Лукас Моура, Ів Біссума та інші.

Закінчилося двогодинне тренування бігом - 42 кола по стадіону.

Незважаючи на повну втому і знемогу, футболісти знайшли в собі сили привітати вболівальників на трибунах після закінчення заняття.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіонату Англії "Тоттенхем" посів четверте місце в турнірній таблиці АПЛ і виступить в груповому раунді наступного сезону Ліги чемпіонів.

Антоніо Конте: кар'єра тренера

Конте тричі приводив "Ювентус" до чемпіонства Італії. Він очолював туринців з 2011 по 2014 рік.

У сезоні 2016/17 Антоніо разом з "Челсі" став чемпіоном Англії.

З літа 2019 року Конте був наставником міланського "Інтера". У першому сезоні "Інтер" фінішував у Серії А другим, на 1 очко відставши від "Ювентуса". У сезоні 2020-2021 Конте привів команду до першого за 11 років чемпіонства.

Влітку 2021 року Антоніо покинув "Інтер" через розбіжності в поглядах з керівництвом щодо майбутнього розвитку команди.

На Євро-2016 Конте вивів збірну Італії в 1/4 фіналу.

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