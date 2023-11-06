Результат поєдинку вирішив гол Олександра Філіппова.

У понеділок, 6 листопада, в рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" приймав "Олександрію".

Матч проходив на стадіоні "Дніпро Арена" і завершився перемогою господарів поля.

Результат цієї зустрічі вирішив всього один гол, який був забитий на 34-й хвилині - після передачі Володимира Адамюка забив Олександр Філіппов.

Відзначимо, що поєдинок "Дніпра-1" і "Олександрії" кілька разів переривався через повітряну тривогу, в результаті чого гри тривала практично п'ять годин.

"Дніпро-1" - "Олександрія" - 1:0

Гол: Філіппов 34

"Дніпро-1": Кінарейкін, Мірошниченко, Сарапій, Сваток, Адамюк, Рубчинський, Бабенко, Ледньов (Пурита 88), Піхальонок, Гуцуляк, Філіппов (Віктінью 80)

"Олександрія": Єрмаков, Копіна, Савченко, Логінов, Скорко, Сігєєв, Шулянський (Базаєв 84), Шостак (Пласка 60), Смирний (Кулаковський 60), Джевані, Погорілий (Андрійчук 46)

Попередження: Сарапій 71, Скорко 79, Кулаковський 90

Відео гола:

"Дніпро-1" набрав 27 очок за 13 зіграних матчів і зрівнявся за набраними балами з лідером чемпіонату - криворізьким "Кривбасом". Дніпряни йдуть на другій позиції через гіршу різницю забитих і пропущених голів. "Олександрія" з 10 балами займає 14-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату України "Дніпро-1" зіграє проти донецького "Шахтаря", а "Олександрія" зустрінеться з рівненським "Вересом".

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