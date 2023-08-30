У четвер, 31 серпня, "Дніпро-1" зіграє матч-відповідь 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти "Спартака" з Трнави.
Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, номінально домашній матч українська команда зіграє у словацькому місті Кошице.
Обслужить цю зустрічі угорський рефері Балаж Берке. Допомагати йому будуть його співвітчизники Балаж Бузаш і Балаж Серт.
Дніпро-1 - Спартак Трнава: прогноз на матч-відповідь
Перша зустріч "Дніпра-1" і трнавського "Спартака" завершився внічию з рахунком 1:1. Підопічні Валерія Городова грали в меншості практично всю гру, але змогли зрівняти рахунок і уникнути поразки. Голом у складі української команди відзначився Олександр Піхальонок.
Нагадаємо, "Дніпро-1" потрапив до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, вилетівши від "Славії" в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.
"Спартак" Трнава на шляху до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій переміг латвійський клуб "Ауда" (1:1, 4:1) і польський "Лех" (1:2, 3:1).
Дніпро-1 - Спартак Трнава: трансляція
Зустріч "Дніпра-1" і трнавського "Спартака" в прямому ефірі на території України покажуть телеканал УНІАН і YouTube-канал FootballHub.
Також трансляцію поєдинку українського та словацького клубів можна буде подивитися на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Початок поєдинку - о 21:00 за київським часом.
Додамо, що переможець цього протистояння вийде в груповий раунд Ліги конференцій УЄФА. Для команди, яка програє, єврокубковий сезон закінчиться.