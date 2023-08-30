Перша зустріч словацького та українського клубів завершилася внічию.

У четвер, 31 серпня, "Дніпро-1" зіграє матч-відповідь 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти "Спартака" з Трнави.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, номінально домашній матч українська команда зіграє у словацькому місті Кошице.

Обслужить цю зустрічі угорський рефері Балаж Берке. Допомагати йому будуть його співвітчизники Балаж Бузаш і Балаж Серт.

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Дніпро-1 - Спартак Трнава: прогноз на матч-відповідь

Перша зустріч "Дніпра-1" і трнавського "Спартака" завершився внічию з рахунком 1:1. Підопічні Валерія Городова грали в меншості практично всю гру, але змогли зрівняти рахунок і уникнути поразки. Голом у складі української команди відзначився Олександр Піхальонок.

Нагадаємо, "Дніпро-1" потрапив до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, вилетівши від "Славії" в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.

"Спартак" Трнава на шляху до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій переміг латвійський клуб "Ауда" (1:1, 4:1) і польський "Лех" (1:2, 3:1).

Дніпро-1 - Спартак Трнава: трансляція

Зустріч "Дніпра-1" і трнавського "Спартака" в прямому ефірі на території України покажуть телеканал УНІАН і YouTube-канал FootballHub.

Також трансляцію поєдинку українського та словацького клубів можна буде подивитися на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Початок поєдинку - о 21:00 за київським часом.

Додамо, що переможець цього протистояння вийде в груповий раунд Ліги конференцій УЄФА. Для команди, яка програє, єврокубковий сезон закінчиться.

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