Перший матч завершився перемогою "Славії" з рахунком 3:0.

У четвер, 17 серпня, відбудеться матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи-2023/24, в якому "Дніпро-1" зіграє проти "Славії".

Номінально домашній поєдинок через повномасштабне вторгнення РФ в Україну підопічні Олександра Кучера проведуть у словацькому місті Кошице.

Перший матч команди зіграли тиждень тому в Празі. Зустріч завершилася розгромною перемогою чеського клубу з рахунком 3:0.

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Після поразки від "Славії" підопічні Олександра Кучера сенсаційно втратили очки в УПЛ. В рамках третього туру чемпіонату України "Дніпро-1" зіграв внічию проти "Миная" (1:1).

"Славія" знаходиться на підйомі зараз. Чеська команда не програє вже 13 матчів, здобувши 12 перемог і один раз зігравши внічию. Після зустрічі з "Дніпром-1" колектив з Праги виграв в рамках чемпіонату Чехії у "Млади Болеслав". Після чотирьох турів у "Славії" 4 перемоги і 12 зароблених очок у внутрішній першості.

Дніпро-1 - Славія: прогноз

Саме "Славія", на думку аналітиків, є фаворитом матчу-відповіді кваліфікації ЛЄ. Коефіцієнт а перемогу чеського клубу - 1,70. Тріумф "Дніпра-1" оцінюється коефіцієнтом 4,80. Нічия - 3,90.

Коефіцієнт на прохід "Дніпра-1" до наступного раунду Ліги Європи - 32,00.

На гол "Дніпра-1" у матчі-відповіді проти "Славії" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,51. Гол чеського клубу оцінюється коефіцієнтом 1,15.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час, на думку аналітиків, є перемога празького колективу з рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий результат - 7,80.

Додамо, що переможець цього протистояння в 4-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє проти луганської "Зорі". Команда, яка програє, відправиться в Лігу конференцій, де зіграє в плей-офф кваліфікації з переможцем пари "Лех" (Польща) - "Спартак" Трнава (Словаччина).

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