У першій грі "Дніпро-1" з розгромним рахунком програв "Славії".

У четвер, 17 серпня, відбудеться поєдинок у відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому "Дніпро-1" зустрінеться з празькою "Славією".

Гра пройде в словацькому місті Кошице. Головним арбітром матчу призначений 39-річний іспанець Хесус Хіль Мансано.

Перший поєдинок команд завершився розгромною перемогою "Славії" з рахунком 3:0. Два голи в тій грі забив Іван Шранц, ще один м'яч в активі Конрада Валлема.

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Дніпро-1 - Славія: трансляція

Поєдинок у відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи між "Дніпром-1" і "Славією" на території України в прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН і Youtube-канал FootballHub.

Також трансляція цієї гри буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, переможець дуелі "Дніпро-1" - "Славія" вийде в раунд плей-офф, де зіграє проти луганської "Зорі". Команда, яка програє, вилетить в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Лех" - "Спартак" Трнава.

Чинним переможцем Ліги Європи є "Севілья". У фіналі турніру в минулому сезоні іспанський клуб переміг у серії пенальті італійську "Рому".

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