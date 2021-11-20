У суботу, 20 листопада, в матчі 15-го туру української Прем'єр ліги "Дніпро-1" зіграє проти "Олександрії". Матч пройде на "Дніпро-Арені".
Дивіться на УНІАН пряму трансляцію матчу "Дніпро-1" - "Олександрія".
Початок гри о 19:30 за Києвом.
На "Дніпро-Арені" в суботу зустрінуться сусіди по турнірній таблиці чемпіонату України. В активі "Дніпра-1" 28 набраних очок і 5-е місце, "Олександрія" з 23 балами йде на 6-му місці.
"Дніпро-1" знаходиться в дуже хорошій формі зараз, що підтвердять і результати команди. З останніх п'яти матчів в рамках УПЛ "Дніпро-1" здобув чотири "сухих" перемоги, програвши лише раз - проти "Динамо" (0:2).
Показники "Олександрії" не такі хороші, але теж непогані. В останніх п'яти матчах в рамках чемпіонату України олександрійський клуб програв лише раз, при двох перемогах і двох нічиїх.
В минулому турі української першості "Дніпро-1" на виїзді здобув перемогу над "Інгульцем" (1:0). "Олександрія" ж у минулому турі у рідних стінах перемогла "Металіст 1925" (2:0).
Дніпро-1 - Олександрія
Відеотрансляція матчу
УНІАН ТБ
FootballHub
Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур
- 15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 Листопада: де і коли дивитися матчі.
- У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (35 очок) - другий, але "гірникам" ще належить зіграти свій матч 15-го туру.
- Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забили Артем Довбик і Віталій Буяльський.