У 15-му турі УПЛ зустрічаються два претенденти на місця в єврокубках.

У суботу, 20 листопада, в матчі 15-го туру української Прем'єр ліги "Дніпро-1" зіграє проти "Олександрії". Матч пройде на "Дніпро-Арені".

Дивіться на УНІАН пряму трансляцію матчу "Дніпро-1" - "Олександрія".

Початок гри о 19:30 за Києвом.

На "Дніпро-Арені" в суботу зустрінуться сусіди по турнірній таблиці чемпіонату України. В активі "Дніпра-1" 28 набраних очок і 5-е місце, "Олександрія" з 23 балами йде на 6-му місці.

"Дніпро-1" знаходиться в дуже хорошій формі зараз, що підтвердять і результати команди. З останніх п'яти матчів в рамках УПЛ "Дніпро-1" здобув чотири "сухих" перемоги, програвши лише раз - проти "Динамо" (0:2).

Показники "Олександрії" не такі хороші, але теж непогані. В останніх п'яти матчах в рамках чемпіонату України олександрійський клуб програв лише раз, при двох перемогах і двох нічиїх.

В минулому турі української першості "Дніпро-1" на виїзді здобув перемогу над "Інгульцем" (1:0). "Олександрія" ж у минулому турі у рідних стінах перемогла "Металіст 1925" (2:0).

Дніпро-1 - Олександрія

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

FootballHub

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 Листопада: де і коли дивитися матчі.

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (35 очок) - другий, але "гірникам" ще належить зіграти свій матч 15-го туру.

Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забили Артем Довбик і Віталій Буяльський.

Автор: Володимир Медяник