Переможний гол у складі гостей забив Довбик.

У неділю, 7 листопада, в рамках 14-го туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" в гостях грав проти "Інгульця".

Матч завершився мінімальною перемогою "Дніпра-1". Автором переможного голу став форвард збірної України Артем Довбик, який відзначився на 26-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат України. 14 тур

"Інгулець" - "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Довбик, 26

"Інгулець": Гальчук, Опанасенко, Поспєлов, Ковальов, Асмелаш, Шишка, Полегенько (Коваленко, 79), Коробенко (Бартулович, 80), Запорожець, Козак (Шарай, 72), Сітало (Гопей, 79).

"Дніпро-1": Кожокару, Кравченко, Сваток, Логінов, Дубінчак, Піхальонок (Когут, 90), Ігнатенко, Джурасек (Ді Франко, 49), Гуцуляк (Лучкевич, 75), Назаренко (Білл, 75), Довбик.

Попередження: Ковальов, Шишка - Дубінчак, Лучкевич.

Вилучено: Шишка, 34 (друга жовта).

Відео гола:

Перемога в цьому поєдинку дозволила "Дніпру-1" зрівнятися за набраними балами в турнірній таблиці з "Ворсклою" і обійти луганську "Зорю". В активі дніпрян 28 балів.

"Інгулець" з 9 заробленими очками знаходиться в зоні вильоту турнірної таблиці УПЛ - 14-та позиція.

У наступному турі УПЛ "Дніпро-1" зіграє на своєму полі проти "Олександрії", а "Інгулець" відправиться в гості до "Минаю".

Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур

14-й тур УПЛ проходить з 5 по 7 листопада.

У стартовому матчі туру "Олександрія" обіграла "Металіст 1925".

"Маріуполь" здобув другу перемогу в чемпіонаті, здолавши"Минай".

"Динамо" зазнало першої поразки в поточному чемпіонаті і перше в УПЛ за 363 дні - кияни програли "Ворсклі".

Автор: Володимир Медяник