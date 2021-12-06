Дніпряни спробують повернути собі третє місце в турнірній таблиці.

У рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" прийматиме у себе вдома одеський "Чорноморець". Гра розпочнеться 6 грудня о 19:30.

Одесити розташовані в зоні вильоту - у них 11 очок та 13-е місце. Нижче за них лише три команди. Дніпряни навпаки - ведуть боротьбу за медалі. У них наразі 34 бали і в разі перемоги в цьому турі вони повернуть собі третю сходинку в УПЛ. В їхнього конкурента "Зорі" - 35 залікових пунктів.

Букмекери не сумніваються у звитязі команди Ігоря Йовічевіча. На тріумф "Дніпра-1" коефіцієнт становить 1,30, а на "Чорноморець" - 7,80. Нічия оцінена в 5,65.

Обслужить поєдинок 32-річний арбітр з Києва Микола Балакін.

В минулому турі "Чорноморець" вдома програв "Десні" з рахунком 1:0, а "Дніпро-1" знищив "Ворсклу" - 5:1.

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Команди після очної зустрічі сьогодні в цьому році проведуть лише один матч. В рамках 18-го туру УПЛ одесити 12 грудня приймуть "Металіст 1925", а "Дніпро-1" завітає в гості до "Маріуполя" 10 грудня. Після цього клуби підуть на зимову паузу.

Автор: Артем Будрін