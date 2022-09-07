"Дніпро-1" стартує в груповому раунді Ліги конференцій матчем проти "АЗ".

У четвер, 8 вересня, стартує груповий етап Ліги конференцій УЄФА сезону-2022/2023.

У першому турі "Дніпро-1" зіграє проти нідерландського клубу "АЗ Алкмаар". Це буде номінально домашній матч для команди Олександра Кучера, адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено.

Матч пройде в словацькому Кошице на садіоні "Кошицька футбольна арена". Обслужить зустріч бригада арбітрів з Ізраїлю. Головним суддею призначений 30-річний Іголь Фрід. Судді на лінії - Маттьяу Якобов і Омер Борберо. Четвертий арбітр - Шалом Бен Аврам.

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"Дніпро-1" стартував у нинішньому сезоні в кваліфікації Ліги Європи. У раунді плей-оф команда Олександра Кучера не змогла пройти кіпрський клуб АЕК і вилетіла в ЛК (1:2 в Кошице, 0:3 в Ларнаці).

У чемпіонаті України "Дніпро-1" грає більш ефективно. У першому турі вони розгромили київське "Динамо" (3:0), а в другому розібралися з "Вересом" (2:0).

"АЗ Алкмаар" пробився в груповий етап Ліги конференцій, пройшовши три раунди кваліфікації. У другому раунді нідерландський клуб здолав "Тузла Сіті" (1:0, 4:0), у третьому раунді команда Паскаля Янсена розібралася з шотландським "Данді Юнайтед" (0:1, 7:0). У раунді плей-офф "АЗ" впорався з португальським "Жіл-Вісенте" (4:0, 2:1).

У чемпіонаті Нідерландів справи у "АЗ" також йдуть досить непогано. Після п'яти зіграних турів команда набрала 13 очок і йде на третій позиції в турнірній таблиці.

Дніпро-1 - АЗ Алкмаар: прогноз

Букмекери явним фаворитом зустрічі вважають гостей. На перемогу "АЗ Алкмаар" можна поставити з коефіцієнтом 1,58. Нічия - 4,10. Перемога "Дніпра-1", у свою чергу, оцінюється коефіцієнтом 5,25.

Дніпро-1 - АЗ Алкмаар: трансляція

В Україні прямому ефірі матч Ліги Європи групи B між "Фенербахче" і "Динамо" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в групі Е з "АЗ" і "Дніпром-1" також виступають кіпрський клуб "Аполлон" і "Вадуц" з Ліхтейнштейна.

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