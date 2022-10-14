Матч у чемпіонаті Філіппін ледь не завершився трагічно для судді Чарлі Пенса.

Трагедією мало не завершився футбольний поєдинок, який був зіграний на Філіппінах.

Як повідомляє GMA News, в Баго-Сіті, під час матчу нижчого дивізіону чемпіонату Філіппін, в арбітра зустрічі Чарлі Пенса раптово вдарила блискавка.

Блискавка спочатку вдарила в дерево акації збоку від футбольного поля, але електрика потекла до центру. Повідомляється, що Пенс був поранений там.

Відео дня

Після всього, що сталося 24-річний рефері заявив, що раптово втратив рівновагу і впав на поле.

Відео удару блискавки:

На щастя, трагедії вдалося уникнути завдяки тому, що суддя вчасно отримав медичну допомогу і в даний час знаходиться в стабільному стані. Його одужання очікується найближчим часом.

"Раптом я втратив рівновагу, впав і відчув тепло в тілі. Я добре відновлююся. Я щасливий, що вижив. Блискавка могла вбити мене на місці. Я скоро повністю одужаю. Я виконаю свій обов'язок арбітра... Я закінчу цю гру", - пізніше зазначив Пенс.

Раніше УНІАН повідомляв про жахливу трагедію, яка трапилася після матчу чемпіонату Індонезії з футболу між командами "Арема" і "Персебея". По закінченню гри на стадіоні виникла масова бійка, жертвами якої стали щонайменше 174 людини.

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