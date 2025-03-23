Заявка зазнала змін, два правих захисника змушені покинути розташування збірної.

У неділю, 23 березня 2025 року, збірна України зіграє черговий матч проти Бельгії. Перший закінчився перемогою з рахунком 3:1. Українська асоціація футболу опублікувала в Telegram повну заявку на матч-відповідь, до якої потрапило 23 спортсмени.

Порівнюючи із заявкою на перший матч, можна побачити низку змін. Зокрема, там відсутні обидва правих захисники, які з травмами залишили розташування збірної - Олексій Сич і Юхим Конопля.

Замість них до заявки потрапили форвард Артем Довбик, який пропустив перший матч через інфекцію та високу температуру, і захисник Валерій Бондар.

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Заявка збірної України на матч проти Бельгії

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Андрій Лунін ("Реал"), Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники: Ілля Забарний ("Борнмут"), Олександр Сваток ("Остін"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар"), Богдан Михайличенко ("Полісся")

Півзахисники: Віктор Циганков ("Жирона"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Єгор Назарина, Георгій Судаков (обидва - "Шахтар"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі - "Динамо"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся")

Нападники: Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Динамо"), Роман Яремчук ("Олімпіакос")

Коли відбудеться матч і де його дивитися

Поєдинок між Бельгією та Україною розпочнеться о 21:45 за київським часом, 23 березня. Його трансляція відбудеться на Megogo за підписками "Максимальна", "Оптимальна" або "Спорт".

Однак матч можна буде подивитися безкоштовно за допомогою Т2 або кабельних мереж, обравши телеканал "Megogo Спорт". На місцевих каналах "Суспільного" трансляція буде відсутня.

Що ще відомо про цей матч

Відомо, що він відбудеться для України "на виїзді", у бельгійському Генку, на стадіоні "Лумінус Арена". Тому Бельгія буде серйозно налаштована на перемогу.

При цьому, Україні необхідно втримати перевагу в рамках цього двоматчевого протистояння. Бо переможець перейде до елітної Ліги А Ліги Націй.

Інші новини в контексті збірної України

Раніше УНІАН повідомляв, що ексголкіпер збірної України оголосив про завершення кар'єри. Йдеться про Дениса Бойка. "Хочу подякувати без винятку всім, кого я зустрів на своєму професійному футбольному шляху! Моє ім'я і моя кар'єра були б неможливі без людей, з якими я грав, працював і спілкувався, починаючи з 7 років і до сьогодні!", - написав він.

Крім того, відомо про те, що Олександр Зінченко може перейти до Іспанії вже зовсім скоро. Інтерес ще з періоду січневих трансферів проявляє мадридський "Атлетіко".

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