Цей епізод стався у другому таймі.

Під час матчу кваліфікації ЧС-2022 між збірними України та Франції на поле "Олімпійського" вибігла дитина.

Відео в Instagram опублікував блогер Дмитро Поворознюк.

Це сталося на 75-й хвилині матчу. Хлопчик прорвався на поле і спробував втекти від стюарда. Дитині вдалося пробігти досить далеко, перш ніж співробітник стадіону наздогнав її.

Коли стюард відводив юного порушника з поля, до них підійшов півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко. Футболіст щось сказав працівнику стадіону. Потім стюард вивів дитину до трибун і відпустив її.

Варто відзначити, що цей епізод практично не потрапив в трансляцію матчу - режисер включив загальний план стадіону.

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Україна - Франція: підсумки матчу

Матч Україна - Франція завершився внічию - 1:1.

Збірна України вп'яте в 12 матчах зіграла внічию з Францією (при одній перемозі та шести поразках).

Збірна України в кваліфікації ЧС-2022 всі 5 поєдинків зіграла внічию. У "жовто-синіх" в активі 5 очок після п'яти матчів і третє місце в групі D. У Франції після аналогічної кількості ігор 9 залікових пунктів і перший рядок.

Наступний матч відбору Україна зіграє 9 жовтня на виїзді проти Фінляндії.

Автор: Антон Дудар