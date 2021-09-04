Команда Олександра Петракова здійснила сенсацію.

У п'ятому турі кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України вдома приймала французьку команду. Поєдинок завершився сенсаційною нічиєю.

Перший тайм французи розпочали вальяжно. Окрім небезпечного удару Антуана Грізманна та виходу віч-на-віч Ентоні Марсіаля підопічні Дідьє Дешама нічого і не створили. Грізманн пробив поруч зі стійкою, а загрозу від Марсіаля нівелював Андрій П'ятов.

Збірна України спершу після кутового створила супернагоду: Андрій Ярмоленко пробив з правої ноги, воротар французів Уго Льоріс парирував удар перед собою, а Ілля Забарний не влучив з метра! Після цього Україна провела ще один атакувальний рейд: Роман Яремчук зачепився за м'яч і прострілив, Віктор Циганков скинув на набігаючого Миколу Шапаренка, а той забив свій дебютний гол за збірну! Це був розкішний за своєю красою удар в "дев'ятку"!

На перерву наші футболісти пішли за рахунку 1:0.

В дебюті другого тайму Франція зрівняла рахунок зусиллями Марсіаля. Після цього гості мали ще моменти: удари головою від Курта Зума та Поля Погба пролетіли над поперечкою. На 78-й хвилині вінгер Франції Мусса Діабі на дриблінгу прибрав українського захисника і на наше щастя м'яч влучив у стійку. Україна продовжила чекати свої шанси у контратаках. Втім, гра так і завершилася внічию 1:1.

Україна - Франція - 1:1

Голи: Шапаренко, 44 - Марсіаль, 49

Україна: П'ятов, Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Циганков (Малиновський, 81), Ярмоленко (Зубков, 90+3), Яремчук (Сікан, 81)

Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Чуамені, Погба, Рабьо, Коман (Діабі, 63), Грізманн, Марсіаль (Бензема, 63)

Відео огляд першого тайму.

Гол Марсіаля.

Україна - Франція: підсумки матчу

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 всі 5 поєдинків зіграла внічию. У "жовто-синіх" в активі 5 очок після п'яти матчів. У Франції після аналогічної кількості ігор 9 залікових пунктів.

В Парижі в березні цього року команди також розписали нічию.

Наступний матч відбору Україна зіграє 9 жовтня на виїзді проти Фінляндії.

Автор: Артем Будрін