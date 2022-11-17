Знаменитий португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду поділився відчуттями, які отримав під час народження своїх дітей.
У Кріштіану і Джорджини у квітні цього року народилися двійнята: дівчинка вижила, а хлопчик відразу помер.
Трагічна подія шокувала сім'ю іменитого футболіста.
"Це був, мабуть, найважчий момент мого життя після смерті батька. Коли має народитися дитина, ти очікуєш, що все буде добре, а потім виникає така проблема - дуже важко. Ми з Джорджиною пережили складний період, ми не розуміли, що відбувається. Важко взагалі передати ці відчуття... Сезон тривав, багато матчів ... Але це був дуже важкий епізод.
Іноді я намагаюся пояснити близьким, що ніколи раніше не відчував себе щасливим і сумним одночасно. Коли одна дитина народжується, а інша помирає. Як це передати... Ти не знаєш, будеш сміятися чи будеш плакати. Ти не знаєш, як реагувати і що робити.
Коли Джорджина приїхала додому, діти почали питати, де друга дитина. Через тиждень ми прийняли рішення, що будемо чесні з дітьми і скажемо, що Анхель - так ми назвали сина - потрапить на небеса.
Діти все розуміють. Вони підходять і кажуть: "Тату, я зробив це для Анхеля" і показують на небо. Мені це подобається, значить він - частина їхнього життя. Я не збираюся брехати своїм дітям.
Я кажу правду, хоча в даній ситуації це і важко.
Втрата зблизила нас з Джорджиною і дітьми. В якомусь сенсі я став більш чуйним батьком, більш доброзичливим. Вони стали ближче до мене, а я - до них і Джорджині. Чи може горе зруйнувати сім'ю? Буває і таке, але не в нашому випадку. Після того, що сталося наша сім'я стала ще міцніше, а я відчуваю більше любові до дружини і дітей. Частково тепер я бачу своє життя з нового боку", - наводить слова Кріштіану Роналду The Sun.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду є батьком п'ятьох дітей: Кріштіану-молодший, який народився в 2010 році, Близнюки Єва і Матео (влітку 2017-го), дочка Алана Мартіна (восени 2017-го) і дочка Белла Емеральда (весна 2022-го).
Перші три дитини Роналду від сурогатних матерів, тоді як мамою Алани Мартіни і новонародженої дочки є Родрігес.