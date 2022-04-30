Джорджіна Родрігес та Кріштіану Роналду / фото REUTERS
18 квітня у сім'ї Кріштіану Роналду трапилося поповнення. Дружина легенди футболу Джорджіна Родрігес народила двійню, але родину спіткало горе: новонароджений син помер одразу після пологів.
Вижила донька, яку разом із мамою вже виписали з лікарні, і вони приїхали додому.
Фотографію немовляти опублікував у Instagram 37-річний португалець. "Вічна любов", – підписав Роналду світлину.
фото https://twitter.com/Cristiano
Кріштіану Роналду: батько п'ятьох дітей
- У Роналду вже є четверо дітей, окрім новонародженої доньки: Кріштіану-молодший, який народився у 2010 році, близнюки Єва і Матео (влітку 2017-го) і дочка Алана Мартіна (восени 2017-го).
- Перші три дитини Роналду - від сурогатних матерів, тоді як мамою Алани Мартіни є Родрігес.
Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"
- Роналду виступає за англійський клуб з серпня 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 млн євро.
- У нинішньому сезоні у 28 матчах АПЛ португальський форвард забив 17 голів і віддав три гольові передачі. Також на його рахунку шість голів у семи зустрічах Ліги чемпіонів.
- Контракт Роналду з "червоними дияволами" закінчується у 2023 році.