Португалець став батьком вп'яте.

18 квітня у сім'ї Кріштіану Роналду трапилося поповнення. Дружина легенди футболу Джорджіна Родрігес народила двійню, але родину спіткало горе: новонароджений син помер одразу після пологів.

Вижила донька, яку разом із мамою вже виписали з лікарні, і вони приїхали додому.

Фотографію немовляти опублікував у Instagram 37-річний португалець. "Вічна любов", – підписав Роналду світлину.

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У Роналду вже є четверо дітей, окрім новонародженої доньки: Кріштіану-молодший, який народився у 2010 році, близнюки Єва і Матео (влітку 2017-го) і дочка Алана Мартіна (восени 2017-го).

Перші три дитини Роналду - від сурогатних матерів, тоді як мамою Алани Мартіни є Родрігес.

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