Динамо зіграло внічию зі швейцарським клубом (відео)

Кияни провели другий спаринг на зборі в Швейцарії.

Київське "Динамо" в рамках підготовки до нового сезону провело спаринг проти швейцарської "Лозанни". Зустріч з представником чемпіонату Швейцарії завершилася внічию - 1:1. У динамівців голом відзначився Жерсон Родрігес, який реалізував пенальті. "Динамо" - "Лозанна" - 1:1 Голи: Родрігес, 7 (з пенальті) - Рібейро, 48 "Динамо" (1-й тайм): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сідклей, Андрієвський, Гармаш, Леднєв, Родрігес, Антюх, Супряга "Динамо "(2-й тайм): Бойко, Дубінчак, Шабанов, Вівчаренко, Скорко, Шепелєв, Андрієвський (Коробенко, 71), Леднєв (В. Волошин, 83), де Пена, Антюх (Кулач, 64), Ванат (Н. Волошин, 71) YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу. Читайте також Динамо в результативному матчі зіграло внічию з віце-чемпіоном Швейцарії (відео) "Динамо": підготовка до сезону Збір київського "Динамо" в Швейцарії стартував 28 червня. Він триватиме по 7 липня. Другий збір команди пройде з 10 по 20 липня.

До Швейцарії у складі "Динамо" вирушило 29 футболістів. В тому числі на перегляді знаходиться найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону Владислав Кулач.

У рамках збору "Динамо" проведе ще два спаринги: 5 липня (суперник поки невідомий) і 7 липня проти швейцарського "Люцерна".

У новому сезоні "Динамо" стартує 24 липня матчем за Суперкубок України проти"Шахтаря". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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