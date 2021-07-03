Київське "Динамо" в рамках підготовки до нового сезону провело спаринг проти швейцарської "Лозанни".
Зустріч з представником чемпіонату Швейцарії завершилася внічию - 1:1. У динамівців голом відзначився Жерсон Родрігес, який реалізував пенальті.
"Динамо" - "Лозанна" - 1:1
Голи: Родрігес, 7 (з пенальті) - Рібейро, 48
"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сідклей, Андрієвський, Гармаш, Леднєв, Родрігес, Антюх, Супряга
"Динамо "(2-й тайм): Бойко, Дубінчак, Шабанов, Вівчаренко, Скорко, Шепелєв, Андрієвський (Коробенко, 71), Леднєв (В. Волошин, 83), де Пена, Антюх (Кулач, 64), Ванат (Н. Волошин, 71)
YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.
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"Динамо": підготовка до сезону
- Збір київського "Динамо" в Швейцарії стартував 28 червня. Він триватиме по 7 липня. Другий збір команди пройде з 10 по 20 липня.
- До Швейцарії у складі "Динамо" вирушило 29 футболістів. В тому числі на перегляді знаходиться найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону Владислав Кулач.
- У рамках збору "Динамо" проведе ще два спаринги: 5 липня (суперник поки невідомий) і 7 липня проти швейцарського "Люцерна".
- У новому сезоні "Динамо" стартує 24 липня матчем за Суперкубок України проти"Шахтаря".
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