Перемогу киянам принесли голи Ваната і Раміреса.

У неділю, 2 квітня, відбувся поєдинок 19-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Львів" протистояв київському "Динамо".

Зустріч проходила на стадіоні "Арена Львів" і завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:0.

Перший тайм команди провели без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий в дебюті другого тайму - на 52-й хвилині з передачі Володимира Шепелєва гол забив Владислав Ванат.

У кінцівці зустрічі Ерік Рамірес забив після пасу Дениса Гармаша і подвоїв перевагу киян.

"Львів" - "Динамо" - 0:2

Голи: Ванат, 52, Рамірес, 87

"Львів": Рибка, Богунов (Михайлів 83), Бугай, Антоніо, Есеола, Бєляєв (Свржняк 71), Мільченко ,Сасовський (Соуза 71), Грисьо, Дитятьєв, Габріель

"Динамо": Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелєв (Яцик 75), Ванат (Рамірес 80), Караваєв, Лонвейк (Гармаш 62), Дячук, Царенко (Волошин 62), Дубінчак, Беніто (Тимчик 80)

Попередження: Богунов, 51, Есеола, 73 - Дубінчак, 50, Шепелєв, 72

Огляд матчу:

Відзначимо, що ця гра стала знаковою для головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу. Румунський фахівець провів свій 100-й матч на посаді наставника "біло-синіх" у всіх турнірах.

Після 19-ти зіграних турів "Динамо" набрало 36 очок і займає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України. "Львів" з 13 балами йде на останній позиції.

У наступному турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Миная" (8 квітня), а "Львів" зустрінеться з "Дніпром-1" (9 квітня).

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