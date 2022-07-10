Сергій Баланчук виступав за "Динамо" з 1992 по 1999 роки.

Київське "Динамо" разом з усіма оплакує втрату Сергія Баланчука. Колишній футболіст у складі української армії захищав Донбас від російських окупантів і загинув під Бахмутом Донецької області в результаті артилерійського обстрілу.

"З сумом і скорботою дізналися про те, що на фронті, захищаючи Україну від російської агресії, загинув вихованець "Динамо", захисник Сергій Баланчук, який воював у лавах ЗСУ. Сергій виступав за наш клуб з 1992 по 1999 роки.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія Баланчука. Не забудемо цю жертву і не пробачимо окупантам жодної смерті українських воїнів.

Вічна пам'ять і слава всім, хто поліг за мирне небо України, захищаючи нашу незалежність, свободу і демократичні цінності",- йдеться в заяві на офіційному сайті "Динамо".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 137-й день.

Напередодні міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що з початку війни росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Понад 3 тисячі спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу.

Сергій Баланчук: що відомо