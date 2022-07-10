Київське "Динамо" разом з усіма оплакує втрату Сергія Баланчука. Колишній футболіст у складі української армії захищав Донбас від російських окупантів і загинув під Бахмутом Донецької області в результаті артилерійського обстрілу.
"З сумом і скорботою дізналися про те, що на фронті, захищаючи Україну від російської агресії, загинув вихованець "Динамо", захисник Сергій Баланчук, який воював у лавах ЗСУ. Сергій виступав за наш клуб з 1992 по 1999 роки.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія Баланчука. Не забудемо цю жертву і не пробачимо окупантам жодної смерті українських воїнів.
Вічна пам'ять і слава всім, хто поліг за мирне небо України, захищаючи нашу незалежність, свободу і демократичні цінності",- йдеться в заяві на офіційному сайті "Динамо".
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 137-й день.
Напередодні міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що з початку війни росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Понад 3 тисячі спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу.
Сергій Баланчук: що відомо
- Баланчук - вихованець київського "Динамо". Він пройшов футбольний клас школи № 170 на Оболоні разом з Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим.
- Баланчук грав за "Динамо", "Динамо-2", полтавську "Ворсклу" та харківський "Металіст". Також він виступав за ізраїльський "Маккабі Хайфа". З останніми він виграв Кубок Ізраїлю.
- Баланчук грав на позиції захисника. Провів дві гри за молодіжну збірну України (U-21).
- Після завершення кар'єри Баланчук здобув освіту правозахисника і працював за фахом. Сергій був суддею третейського суду при Асоціації українських банків.
- З початком військової агресії Росії став на захист України.