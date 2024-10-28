Із Шапаренком "Динамо" було б креативніше в середині поля, вважає президент клубу.

"Класико" між клубами "Динамо" - "Шахтар" з незвичної причини пропустив 26-річний півзахисник столичного клубу Микола Шапаренко.

Увесь матч хавбек просидів на лаві запасних, оскільки за кілька годин до протистояння на нього впало скло і порізало плече, розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс "Профутбол Digital".

За його словами, київський клуб був би креативнішим у середині поля, якби Шапаренко не пропустив гру.

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Водночас Суркіс додав, що йому сподобалися ті хлопці, які вийшли на гру:

"У нас сталася трагедія з Шапаренком. За 4-5 годин до матчу він скляними дверима порізав собі плече. Він відчиняв двері і скло впало на нього, тому він... не грав".

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27 жовтня відбувся матч 11-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Шахтарем". Гра завершилася з рахунком 1:1. Після протистояння "Динамо" залишається на першому місці в турнірній таблиці, а "Шахтар" перебуває на четвертому.

За словами наставника київського клубу Олександра Шовковського, для перемоги над "гірниками" гравцям "Динамо" забракло емоцій і свіжості. Він зазначив, що у "Шахтаря" були для підготовки два додаткові дні.

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