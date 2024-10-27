Більше половини другого тайму матчу у Києві гірники грали у меншості.

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розписали "мирову" в центральному матчі 11 туру української футбольної Прем'єр-ліги. Столичний клуб зберіг першу сходинку у турнірній таблиці.

Перший тайм пройшов на зустрічних курсах, чудові нагоди відкрити рахунок мали як господарі, так і гості. Втім, рахунок так і не було відкрито - 0:0.

А ось після перерви гірники змогли відзначтитися - після подачі з кутового ворота Бущана "розпечатав" Матвієнко.

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Динамівці кинулися відігруватися, а самі донеччани прийшли їм на допомогу - Криськів виконав жорсткий підкат і отримав пряму червону картку.

Втім, відігратися киянам вдалося лише під завісу гри - влучним ударом відзначився Караваєв - 1:1.

Таким чином, після 11-ти зіграних матчів "Динамо" залишається на першому місці, випереджаючи "Шахтар" (який іде четвертим) на 6 очок.

Останні новини футболу

Як повідомляв УНІАН, український півзахисник лондонського Челсі Михайло Мудрик очолив список найращих асистентів футбольної Ліги конференцій. У стартових двох матчах турніру на його рахунку 3 гольові передачі.

До того ж у поєдинку проти грецького Панатінаїкоса Михайло відзначився першим голом за свій клуб у новому сезоні і до того ж був визнаний найкращим гравцем матчу.

Також ми інформували, що київське "Динамо" програло "Ромі" в третьому турі Ліги Європи. Віце-чемпіони України третій матч поспіль грають без перемог і посідають 35 позицію з 36 команд.

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