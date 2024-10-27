За словами наставника "біло-синіх", його підопічним не вистачило свіжості та емоцій.

Київському "Динамо" не вистачило свіжості та емоцій в українському футбольному "класико" проти донецького "Шахтаря". Про це після матчу сказав наставник столичного клубу Олександр Шовковський.

За його словами, у тренерському штабі команди розуміли, що гірники будуть свіжішим, адже два додаткові дні підготовки - "це дуже багато в такій ситуації".

"Намагалися наситити середню ланку та використовувати швидкість на флангах. У першому таймі, на жаль, не увійшов до гри Брагару, тому одразу після перерви ми зробили заміну, але одразу пропустили такий необов'язковий, на мій погляд, гол", - зазначив тренер киян.

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Шовковський нагадав, що по перерві "біло-сині" мали "шикарну" нагоду зрівняти рахунок, але у Волошина це не вийшло:

"Потім отримали вилучення у суперника. І взагалі хочу сказати, що гравці "Шахтаря" діяли грубіше. Я також розумію, що турнірне становище гнало їх уперед, вони були мотивовані, а нам, можливо, як свіжості не вистачало, так і трохи емоцій".

Українське футбольне "класико"

У неділю, 27 жовтня, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розписали "мирову" в українському футбольному "класико" - 1:1. Таким чином, після 11-ти зіграних матчів "Динамо" залишається на першому місці, випереджаючи "Шахтар", який іде четвертим, на 6 очок.

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