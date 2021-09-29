Кияни здобули впевнену перемогу на виїзді.

Київське "Динамо" U-19 у 2-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА в гостях грало з "Баварією".

Динамівці розгромили суперника з рахунком 4:0. Дубль у киян оформив новачок - сенегалець Самба Діалло.

"Баварія" U-19 - "Динамо" U-19 - 0:4

Голи: Діалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 85

"Динамо" U-19: Нещерет, Вівчаренко (Слюсар, 87), Боль, Бенедюк, Дячук, Яцик, Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Попов (Горбач, 77), Волошин (Мельниченко, 87), Діалло (Малиш, 73)

Для "Динамо" це вже друга розгромна перемога в турнірі. Раніше кияни обіграли "Бенфіку" (4:0).

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"Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступає в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією".

Переможець групи вийде до 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - до 1/16 фіналу.

У наступному турі "Динамо" 20 жовтня в гостях зіграє з "Барселоною".

Автор: Антон Дудар