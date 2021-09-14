Динамо з розгромної перемоги стартувало в Юнацькій лізі УЄФА

Кияни впевнено розібралися з "Бенфікою".

"Динамо" Київ U-19 здобуло розгромну перемогу в матчі 1-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА проти "Бенфіки". Матч завершився з рахунком 4:0. Голи у киян забивали Антон Боль, Володимир Бражко, Назар Волошин і Самба Діалло. "Динамо" U-19 - "Бенфіка" U-19 - 4:0 Голи: Боль, 8, Бражко, 65 (з пенальті), Волошин, 79, Діалло, 80 Читайте такожВпіймати "орлів": анонс матчу Динамо - Бенфіка у Лізі чемпіонів "Динамо" U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дьячук, Вівчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слюсар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцик, Діалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84) "Динамо" в Юнацькій Лізі УЄФА: що потрібно знати "Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступає в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією".

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - до 1/16 фіналу.

У 2-му турі "Динамо" зіграє в гостях з "Баварією". Матч пройде 29 вересня. Автор: Антон Дудар

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