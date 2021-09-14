Динамівці розгромили суперника / фото Динамо Київ
"Динамо" Київ U-19 здобуло розгромну перемогу в матчі 1-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА проти "Бенфіки".
Матч завершився з рахунком 4:0.
Голи у киян забивали Антон Боль, Володимир Бражко, Назар Волошин і Самба Діалло.
"Динамо" U-19 - "Бенфіка" U-19 - 4:0
Голи: Боль, 8, Бражко, 65 (з пенальті), Волошин, 79, Діалло, 80
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"Динамо" U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дьячук, Вівчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слюсар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцик, Діалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)
"Динамо" в Юнацькій Лізі УЄФА: що потрібно знати
- "Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступає в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією".
- Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - до 1/16 фіналу.
- У 2-му турі "Динамо" зіграє в гостях з "Баварією". Матч пройде 29 вересня.