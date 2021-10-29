Матч пройде на Олімпійському / фото УНІАН

Київське "Динамо" озвучило для вболівальників умови відвідування матчу Ліги чемпіонів проти "Барселони", який відбудеться 2 листопада на "Олімпійському".

Про це повідомляється на офіційному сайті "Динамо".

У зв'язку з введенням в Києві "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки доступ на трибуни буде дозволений тільки за наявності одного з наступних документів:

- негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19, яке було зроблено не більше ніж за 72 години до матчу;

- негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до матчу;

- документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

- документа, що підтверджує одужання від коронавірусу.

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Перевірка документів буде проводитися перед входом уболівальників на арену.

Динамо - Барселона: перед матчем

Автор: Антон Дудар