Доступ на трибуни буде дозволений тільки за наявності одного з документів.

Київське "Динамо" озвучило для вболівальників умови відвідування матчу Ліги чемпіонів проти "Барселони", який відбудеться 2 листопада на "Олімпійському".

Про це повідомляється на офіційному сайті "Динамо".

У зв'язку з введенням в Києві "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки доступ на трибуни буде дозволений тільки за наявності одного з наступних документів:

- негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19, яке було зроблено не більше ніж за 72 години до матчу;

- негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до матчу;

- документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

- документа, що підтверджує одужання від коронавірусу.

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Перевірка документів буде проводитися перед входом уболівальників на арену.

Динамо - Барселона: перед матчем

Команди проведуть матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. До цієї зустрічі "Динамо" підійшло з 1 набраним очком і останнім місцем у групі, тоді як у "Барселони" - 3 очки та третя позиція.

У 3-му турі "Динамо" мінімально програло "Барселоні" на "Камп Ноу".

Перед матчем з "Динамо" "Барселона" звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера команди. Вже відомо, хто готуватиме "блаугранас" до найближчих ігор.

Автор: Антон Дудар