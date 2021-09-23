Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав "Динамо" за бійку, яку фанати влаштували на матчі УПЛ з "Олександрією".
Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.
За "неналежну поведінку вболівальників" "Динамо" зобов'язали провести два наступні матчі чемпіонату України з частково закритими секторами (41 і 43), а також оштрафували на 500 тисяч гривень.
Крім того, "Динамо" отримало умовне покарання у вигляді одного домашнього матчу без глядачів з випробувальним терміном до кінця сезону 2021-2022.
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Нагадаємо, ультрас "Динамо" на матчі побили мирних уболівальників з інших секторів.
Після гри головний тренер киян Мірча Луческу заборонив гравцям "Динамо" підходити до трибун з ультрас і дякувати їм за підтримку.