Київський клуб заплатить штраф через неадекватну поведінку ультрас.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав "Динамо" за бійку, яку фанати влаштували на матчі УПЛ з "Олександрією".

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

За "неналежну поведінку вболівальників" "Динамо" зобов'язали провести два наступні матчі чемпіонату України з частково закритими секторами (41 і 43), а також оштрафували на 500 тисяч гривень.

Крім того, "Динамо" отримало умовне покарання у вигляді одного домашнього матчу без глядачів з випробувальним терміном до кінця сезону 2021-2022.

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Нагадаємо, ультрас "Динамо" на матчі побили мирних уболівальників з інших секторів.

Після гри головний тренер киян Мірча Луческу заборонив гравцям "Динамо" підходити до трибун з ультрас і дякувати їм за підтримку.

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Автор: Антон Дудар