Кияни приймають непростого суперника в рамках 8-го туру.

У 8-му турі Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зустрінеться з "Олександрією". Центральний матч туру пройде на "Олімпійському".

До вашої уваги відеотрансляція матчу "Динамо" - "Олександрія".

Початок зустрічі - о 19.30.

Після семи турів "Динамо" лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 19 очок з 21 можливого. У "Олександрії" - 14 очок, команда займає четверте місце.

"Динамо" і "Олександрія" провели один проти одного 28 матчів. Кияни виграли 21 раз при п'яти нічиїх і двох поразках.

Букмекери практично не сумніваються в успіху "Динамо" в цьому матчі. Так, на перемогу команди Мірчі Луческу дається коефіцієнт 1,27, на нічийний результат - 5,50, а на сенсацію від "Олександрії" - 12,00.

"Динамо" - "Олександрія"

Відеотрансляція матчу

Телеканал "2+2"

FootballHub

Нагадаємо, в минулому турі "Динамо" в гостях обіграло "Металіст 1925" з рахунком 2:0, а "Олександрія" мінімально здолала "Інгулець" (1:0).

Автор: Антон Дудар