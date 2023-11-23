Київське "Динамо" більше інших клубів у світі надає ігрового часу своїм вихованцям.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) провів чергове дослідження і представив рейтинг клубів з 60 футбольних ліг світу, які використовують в матчах найбільшу кількість власних вихованців.

Згідно з результатами дослідження, найбільше ігрового часу своїм вихованцям надає київське "Динамо" - 82,9 %. За цим показником кияни випередили ФК "Мінськ" (71,5 %) і "Атлетик" Більбао (68,9 %), повідомляється на сайті CIES.

Варто відзначити, що в топ-10 рейтингу потрапили ще два клуби УПЛ - полтавська "Ворскла" (61,1 %) і донецький "Шахтар" (55,8 %).

Відео дня

Топ-10 клубів світу за кількістю ігрового часу для вихованців

"Динамо" (Київ, Україна) - 82,9 %

ФК "Мінськ" (Мінськ, Білорусь) - 71,5 %

"Атлетик" (Більбао, Іспанія) - 68,9 %

"Енвігадо" (Колумбія) - 67,8 %

"Ворскла" (Полтава, Україна) - 61,1 %

"Жиліна" (Словаччина) - 61 %

"Вільярреал" (Іспанія) - 60,8 %

"Хімнасія Ла Плата" (Аргентина) - 60,1 %

"Шахтар" (Донецьк, Україна) - 55,8 %

"Словацко" (Чехія) - 52,4 %

Додамо, що вихованцями команди CIES вважає футболістів, які провели в системі клубу не менше трьох років у віці від 15 до 21 року.

Нагадаємо, в поточному сезоні Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" займає восьме місце в турнірній таблиці, набравши 19 очок. "Шахтар" з 24 балами йде на четвертій позиції. "Ворскла" (18 очко) - дев'ята.

У наступному турі чемпіонату України "біло-сині" зіграють проти львівського "Руха", "Ворскла" зустрінеться з черкаським ЛНЗ, а "Шахтар" поміряється силами з "Поліссям".

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