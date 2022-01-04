"Слован" запропонував за Георгія Цітаішвілі два мільйони євро керівництву київського клубу.

Чемпіон Словаччини "Слован" готовий викласти 2 мільйони євро за вінгера "Динамо" Георгія Цітаішвілі.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Братиславський "Слован" налаштований підписати Цітаішвілі, при чому готовий розглянути варіанти як з орендою, так і з повноцінним трансфером.

Джерело також зазначає, що Георгієм цікавляться клуби з Угорщини, Польщі та США.

Першу половину цього сезону Цітаішвілі провів в оренді за одеський "Чорноморець". За 15 матчів він зміг забити лише один м'яч. В минулому сезоні 21-річний хавбек був в оренді у полтавській "Ворсклі" й теж забив 1 гол (за 4 поєдинки).

Цітаішвілі дебютував за "Динамо" навесні 2018 року, вийшовши на заміну у фіналі Кубка України проти "Шахтаря". Загалом він провів за киян 19 матчів в УПЛ та голами не відзначався.

У 2019 році Цітаішвілі став чемпіоном світу на молодіжному ЧС в складі збірної України U-20. На дорослому рівні він прийняв рішення виступати за збірну Грузії та зіграв за їхню національну команду 4 матчі.

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