Артем Довбик хоче знову спробувати свої сили в Європі.

Нападник "Дніпра-1" і збірної України Артем Довбик не бажає переходити в стан донецького "Шахтаря" або київського "Динамо".

Як інформує "ТаТоТаке", форвард має намір знову спробувати свої сили в Європі, але тепер вже хоче перебратися в один з топ-чемпіонатів.

Зазначається, що предметний інтерес до нападника "Дніпра-1" проявляють відразу кілька клубів з чемпіонату Італії, а також команди з Бундесліги та англійської Прем'єр Ліги. Конкретики поки немає, але Довбик має намір вести переговори виключно з представниками цих чемпіонатів, а "Динамо" і "Шахтар" виключені.

Читайте такожДинамо найближчими днями може продати гравця збірної України до іменитого клубу з АПЛ-ЗМІЯк повідомляють джерела, цей сезон Артем Довбик дограє у складі "Дніпра-1" і буде думати про зміну клубу вже в літнє міжсезоння. Однак, якщо взимку надійде вигідна пропозиція, то сторони її розглянуть.

Артем Довбик: статистика

У поточному сезоні Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів у всіх турнірах. В його активі 14 голів і 5 асистів.

За весь час виступів у "Дніпрі-1" Довбик зіграв 45 ігор, забивши 24 м'ячі і віддавши 6 результативних передач.

За збірну України форвард в цілому зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи.

Автор: Володимир Медяник