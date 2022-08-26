26 серпня пройде жеребкування группового раунду Ліги Європи та Ліги конференцій.

Визначилися всі команди, які зіграють на груповому етапі Ліги Європи УЄФА сезону-2022/2023.

Єдиним представником України на цій стадії турніру є київське "Динамо", яке напередодні вилетіло з плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни за сумою двох матчів поступилися португальській "Бенфіці".

"Біло-сині" завдяки своєму рейтингу потрапили до першого кошика. Тому підопічні Мірчі Луческу не зіграють проти команд, які теж у першому кошику. "Динамо" в суперники отримає по команді з другого, третього і четвертого кошика.

Повністю список учасників групового етапу Ліги Європи УЄФА виглядає наступним чином:

Перший кошик: "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Арсенал"," Лаціо","Брага", "Црвена Звєзда", "Динамо", "Олімпіакос".

Другий кошик: "Феєнорд", "Ренн", ПСВ, "Монако", "Реал Сосьєдад", "Карабах", "Мальме", "Лудогорець".

Третій кошик: "Шериф", "Бетіс", "Мітьюлланд", "Буде-Глімт", "Ференцварош", "Уніон", "Фрайбург", "Фенербахче".

Четвертий кошик: "Нант", ХІК, "Штурм", АЕК Ларнака, "Омонія", "Цюріх", "Юніон Сент-Жиллуа", "Трабзонспор".

Жеребкування Ліги Європи-2022/2023: трансляція

Жеребкування групового раунду Ліги Європи відбудеться 26-го серпня о 14:00 за київським часом. У прямому ефірі подивитися жеребкування в Україні можна буде на медіасервісі MEGOGO, а також на Volia TV.

Додамо, що сьогодні також відбудеться жеребкування групового етапу Ліги конференцій. Україну в цьому турнірі представляє "Дніпро-1". Жеребкування Ліги конференцій розпочнеться о 15:30. "Дніпро-1" буде в четвертому кошику.

Нагадаємо, 25 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2022/2023. Своїх суперників по групі дізнався єдиний представник України на цій стадії - донецький "Шахтар".

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