Віктор Циганков розпочне матч в основному складі / фото ФК Динамо Київ

У вівторок, 23 листопада, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" прийматиме вдома "Баварію". 

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу Динамо - Баварія.

Мірча Луческу та Юліан Нагельсманн оголосили стартові склади на поєдинок:

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Де Пена, Циганков, Шкурін

Запасні: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Ерік Рамірес, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітіньо, Кулач, Антюх

"Баварія": Ноєр, Девіс, Люка Ернандес, Куассі, Павар, Толіссо, Мюллер, Горецка, Сане, Коман, Левандовскі

Запасні: Ульрайх, Фрюхтль, Річардс, Сарр, Марк Рока, Тілльман

Гра розпочнеться о 19:45.

Динамо - Баварія: перед матчем

Автор: Артем Будрін