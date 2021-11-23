У вівторок, 23 листопада, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" прийматиме вдома "Баварію".
УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу Динамо - Баварія.
Мірча Луческу та Юліан Нагельсманн оголосили стартові склади на поєдинок:
"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Де Пена, Циганков, Шкурін
Запасні: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Ерік Рамірес, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітіньо, Кулач, Антюх
"Баварія": Ноєр, Девіс, Люка Ернандес, Куассі, Павар, Толіссо, Мюллер, Горецка, Сане, Коман, Левандовскі
Запасні: Ульрайх, Фрюхтль, Річардс, Сарр, Марк Рока, Тілльман
Гра розпочнеться о 19:45.
Динамо - Баварія: перед матчем
- Турнірне становище в групі Е перед матчами 5-го туру: "Баварія" (12 очок), "Барселона" (6 очок), "Бенфіка" (4 очки), "Динамо" (1 очко).
- У другому турі німецька команда розгромила киян, забивши 5 голів.
- Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Чорноморець" (6:1). А німецький клуб у своїй національній першості сенсаційно програв "Аугсбургу" (1:2).
- Перед цією грою "Баварія" залишилася відразу без вісьмох гравців.
- Обслужить поєдинок турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Мелером.