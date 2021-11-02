Динамо - Барселона: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Луческу і Бархуан визначилися зі складами на матч.

У вівторок, 2 листопада, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти "Барселони". Матч пройде на стадіоні НСК "Олімпійський" в столиці України. УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона. Головні тренери команд визначилися зі страртовими складами на майбутній поєдинок. "Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Де Пена, Циганков, Гармаш "Барселона": Тер Штеген, Серхіо, Депай, Ансу Фаті, Ленгле, Альба, де Йонг, Менгеса, Ерік Гарсія, Ніко, Гаві Поєдинок "Динамо" - "Барселона" розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Динамо" - "Барселона": перед матчем У першому турі групового раунду ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0:0), а потім у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (5:0). У третьому турі кияни мінімально програли "Барселоні" на " Камп Ноу "(0:1).

"Барселона" стартувала в нинішньому сезоні ЛЧ з розгромної поразки від "Баварії" в рідних стінах (0:3), потім у другому турі каталонці з аналогічним рахунком програли на виїзді "Бенфіці" (3:0).

Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу у виїзному матчі проти "Маріуполя" (3:2).

"Барселона" напередодні поєдинку з киянами на рідному "Камп Ноу" не змогла впоратися з "Алавесом". Після 12-ти турів "блаугранас" займають всього лише 9-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Судити матч "Динамо" - "Барселона" буде Румунська бригада арбітрів на чолі з Овідіу Хацеганом. Автор: Володимир Медяник

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