Луческу впевнений, що "Динамо" заслуговувало більшого в матчі з "Барселоною".

У вівторок, 2 листопада, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" протистояло "Барселоні". Гра проходила на стадіоні НСК "Олімпійський" і завершилася перемогою "блаугранас" (1:0).

Головний тренер київського клубу Мірча Луческу підбив підсумки поєдинку. Румунський фахівець розповів, який урок "біло-сині" винесли для себе з цієї поразки.

"Урок полягає в тому, що можна грати з будь-яким суперником, з суперником рівня "Барселони", якщо маєш впевненість в собі і виконуєш вимоги головного тренера. Тоді можна домогтися більшого.

Яка різниця в технічному виконанні - як забив фаті. А які моменти були у нас, але ми ніяк не могли підлаштуватися під м'яч або пробити по воротах. В цьому і є різниця", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Читайте також"Це не кінець світу": воротар Динамо - про домашню поразку від БарселониНаставник киян також зазначив, що в матчі з "Динамо" каталонська "Барселона" показала свою кращу гру в цьому сезоні, проте його підопічні заслуговували на нічию.

"Загалом, вважаю, ми зіграли хороший матч проти хорошого суперника. При цьому заслуговували більшого. "Барселона", швидше за все, зіграла свій найкращий матч у Лізі чемпіонів за останній час. У них була складна ситуація в плані того, що якби вони програли цей матч, то далі не могли б пройти. Це був останній шанс для них. За великим рахунком, гра повинна була закінчитися нічиєю. Удача була на боці "Барселони", - додав тренер "Динамо".

Нагадаємо, в середу, 3 листопада, свій матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє донецький "Шахтар". "Гірників" в Мадриді чекає дуель проти "Реала".

"Динамо" - "Барселона": підсумки матчу

Матч "Динамо" - "Барселона" завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Ансу Фаті.

"Динамо" не змогло забити у всіх чотирьох матчах групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 12 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в дев'ятий раз програло "Барселоні" в 12 матчах один проти одного при трьох перемогах.

У п'ятому турі ЛЧ "Динамо" 23 листопада прийматиме "Баварію".

Автор: Володимир Медяник