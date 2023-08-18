Між футболістами виникла штовханина після поєдинку на тлі конфлікту з банером "Азову".

Фанати грецького "Аріса" після поразки їхньої команди київському "Динамо" почали кричати гасла на підтримку президента Росії Володимира Путіна.

Після переможної для киян серії пенальті воротар Георгій Бущан побіг до сектору з грецькими вболівальниками і почав жестами показувати літеру "А", яка означала "Азов". Це була відповідь грецьким ультрас, котрі на першому матчі вивісили банер із закликом знищити "нацистський Азов".

Після фінального свистка почалася штовханина між гравцями обох команд.

Головний тренер "Аріса" Апостолос Терзіс на прес-конференції після матчу засудив дії "динамівців".

"Ми тут, щоб запобігати насильству, а не підбурювати його. Для такого великого клубу з такими великими футболістами соромно підходити до вболівальників суперника та жестикулювати. Вам немає чого ходити до них та жестикулювати. Браво нашим уболівальникам. Ми виступаємо проти насильства та намагаємося йому запобігати. Те, що сталося - ганьба", - сказав Терзіс.

Наставник киян Мірча Луческу теж прокоментував інцидент:

"Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити наших гравців. Я не підтримую цього і вибачаюся, але ви повинні розуміти наших футболістів. Тому що вони бачили банери фанатів "Аріса" проти України, проти військових. Реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати "Аріса", - сказав Луческу.

Динамо - Аріс: підсумки матчу

Перший матч "Аріс" виграв з рахунком 1:0, але поєдинок-відповідь завершився тріумфом "біло-синіх" з рахунком 2:1. Після додаткових таймів була серія пенальті, в якій з рахунком 6:5 перемогли "динамівці".

Таким чином "Динамо" пробилося до четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти турецького "Бешикташу" 24 і 31 серпня.

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